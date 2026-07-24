Verkeersbesluit Dussen hersteld met ontbrekende bijlage

Het verkeersbesluit om gemotoriseerd verkeer te weren op diverse wegen in Dussen is hersteld met een ontbrekende bijlage. De situatietekening, een cruciaal onderdeel van het besluit, is nu gepubliceerd.

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In Dussen zijn de Pleunesteeg, Oudestraat, Kalversteeg en andere wegen op werkdagen tussen zes en negen uur 's ochtends afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, behalve bestemmingsverkeer. Dit besluit is op 16 juli 2026 gepubliceerd, maar miste een situatietekening. Deze is nu toegevoegd in een herstelpublicatie.

Het besluit blijft ongewijzigd en betreft het permanent instellen van de afsluiting. De gemeente Altena heeft de bevoegdheid voor deze maatregel gemandateerd aan de teammanager Ruimtelijk Beheer. Het verkeersbesluit is genomen op basis van de Wegenverkeerswet 1994, die de regels voor verkeersbesluiten vaststelt.