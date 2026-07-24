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LD Collector Cars in Nieuwendijk meldt milieubelastende activiteiten
Vandaag om 10:20
LD Collector Cars B.V. in Nieuwendijk heeft op 27 juni een melding gedaan voor milieubelastende activiteiten. Het gaat om het mechanisch en thermisch bewerken en lassen van metalen voor hun garage en reparatie van oldtimers en youngtimers.
Het bedrijf LD Collector Cars B.V. aan de Snijderstraat in Nieuwendijk heeft aangekondigd dat ze milieubelastende activiteiten uitvoeren. Deze activiteiten omvatten het mechanisch en thermisch bewerken van metalen en het lassen van metalen. Dit gebeurt in het kader van hun autogarage en de reparatie van oldtimers en youngtimers.
De melding is op 17 juli afgehandeld door de gemeente Altena. Er is geen mogelijkheid voor bezwaar of beroep tegen deze melding. Het DSO-kenmerk voor deze procedure is 2026062700088 en het zaaknummer is Z2026-00017705.
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