Bouw van nieuwe loods in Giessen goedgekeurd

De gemeente Altena heeft goedkeuring gegeven voor de bouw van een loods aan de Karbogerd in Giessen. De omgevingsvergunning is verleend voor het project op het adres Karbogerd 3.

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Met de verleende omgevingsvergunning kan de bouw van de loods aan de Karbogerd 3 in Giessen van start gaan. Dit besluit kan gevolgen hebben voor de omgeving, omdat er mogelijk veranderingen in de buurt plaatsvinden.

Inwoners die het niet eens zijn met de verleende vergunning kunnen hun bezwaren kenbaar maken bij de gemeente Altena. Deze bezwaren dienen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit ingediend te worden.