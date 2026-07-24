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Rundveehouderij in Oirschot wil stallen vernieuwen

Vandaag om 10:20

De gemeente Oirschot heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op de Broekeindsedijk 8 in Oost-, West- en Middelbeers. Een rundveehouderij wil daar de functie van gebouwen aanpassen, de dierbezetting wijzigen en nieuwe stallen bouwen en oude slopen. De aanvraag is op 17 juli ingediend.

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Het college van burgemeester en wethouders van Oirschot heeft de aanvraag in behandeling genomen volgens de procedures van de Omgevingswet. De aanvraag is ingediend door een rundveehouderij aan de Broekeindsedijk 8 in Oost-, West- en Middelbeers.

Het plan omvat het vernieuwen van de stallen, het aanpassen van de gebouwen en het wijzigen van de dierbezetting. Inwoners krijgen de mogelijkheid om hun mening te geven zodra er een besluit is genomen over de vergunning.

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