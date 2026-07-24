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Someren ontvangt aanvraag intrekking vergunning veehouderij

Vandaag om 10:22

SAVAR Someren B.V. heeft een aanvraag ingediend om de omgevingsvergunning voor hun veehouderij aan de Smulderslaan 46 in Someren volledig in te trekken. De aanvraag is op 17 juli 2026 bij de gemeente Someren binnengekomen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft de intrekking van de omgevingsvergunning in het kader van de LVVP-regeling. Het college van burgemeester en wethouders van Someren behandelt deze aanvraag volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Omgevingswet.

Er is een zaaknummer gekoppeld aan deze aanvraag: Z-2026-012220. Dit nummer moet worden gebruikt bij alle correspondentie over deze zaak.

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