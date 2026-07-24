Verlenging beslistermijn voor dakkapel in Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning verlengd. Het gaat om het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het wijzigen van de begane grond aan de Glabbeekstraat 7 in Rijen.

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Op 21 juli 2026 hebben burgemeester en wethouders besloten de termijn met zes weken te verlengen. De aanpassing betreft een woning aan de Glabbeekstraat in Rijen, waar de bewoners een dakkapel willen plaatsen en de indeling van de begane grond willen veranderen.

Deze verlenging betekent dat er meer tijd nodig is om de vergunning te beoordelen. Het is niet mogelijk om een bezwaar in te dienen tegen deze verlenging.