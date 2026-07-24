Beslistermijn verbouwing Alphenseweg Gilze verlengd

De beslistermijn voor de omgevingsvergunning van een woning aan de Alphenseweg 16 A in Gilze is met zes weken verlengd. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gilze en Rijen hebben dit op 22 juli 2026 besloten.

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Het gaat om een aanvraag voor het verbouwen van de woning en het realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde van het pand. De oorspronkelijke termijn voor deze omgevingsvergunning is verlengd, waardoor de gemeente meer tijd heeft om de aanvraag te beoordelen.

Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging van de beslistermijn. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 088-3821000.