Gio Latooy doet miljoenenvilla in Sint Willebrord alsnog van de hand

De miljoenenvilla van vlogger Gio Latooy en zijn vriendin Lynn Hermanussen in Sint Willebrord staat toch weer te koop. Het stel besloot eerder om in de villa te blijven wonen, waarna het huis uit de verkoop werd gehaald. Nu hebben ze alsnog een ander huis op het oog. "Zo kan het leven lopen", zegt Gio in zijn nieuwste vlog.

De super-de-luxe villa van Gio en zijn vrienden stond in januari nog te koop voor ruim 2,6 miljoen euro. Het stel wilde verhuizen. Bij Gio begon het te kriebelen om dichterbij Rotterdam te wonen, waar hij vandaan komt. Ook zegt hij dat de villa te groot is voor hun gezin. "We hebben dat echt niet nodig. Wij worden niet per se gelukkig van een groot huis."

De vlogger kwam een paar maanden later terug op de verkoop. Het YouTube-stel kondigde aan dat ze toch in de Brabantse villa bleven wonen. Maar nu zijn de kaarten weer anders geschud: Gio vertelt donderdag in zijn vlog dat zijn huis in Sint Willebrord alsnog de verkoop in gaat. "Ons bod op een huis is geaccepteerd", zegt hij.

'Vanaf moment één verliefd op'

Gio zegt vijf maanden geleden al een bod te hebben gedaan op dat huis, maar dat is toen niet geaccepteerd. Het is niet bekend in welke plaats dat huis staat. "Vijf maanden later vroegen de eigenaren van dat huis: 'Willen jullie het huis alsnog?'", legt hij uit. "Het was het huis waar we vanaf moment één al verliefd op waren."

Ze deden opnieuw een bod en dat is akkoord. De villa in Sint Willebrord staat sinds donderdag weer te koop voor hetzelfde bedrag als een paar maanden terug: ruim 2,6 miljoen euro. En Gio benadrukt over zijn huis: "Eén ding is zeker: we gaan hier niet meer terug."