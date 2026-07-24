Zomeravond@JanVanBesouw 2026 gepland in Goirle

De burgemeester van Goirle heeft een melding ontvangen voor het evenement 'Zomeravond@JanVanBesouw 2026', dat op 28 juli in de Fraterstuin plaatsvindt.

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Het evenement 'Zomeravond@JanVanBesouw 2026' staat gepland op dinsdag 28 juli 2026 van half acht tot half elf 's avonds. Het evenement vindt plaats in de Fraterstuin bij het Jan van Besouwhuis in Goirle.

De melding voor dit evenement is op 21 juli ontvangen door de burgemeester. Binnen zeven dagen kan de burgemeester besluiten om het evenement te verbieden als het een risico vormt voor de openbare orde, veiligheid, volksgezondheid of het milieu.