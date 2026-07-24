Vergunning verleend voor erfafscheiding in Goirle

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het vervangen van een erfafscheiding nabij De Hemeltjes. Het besluit is op 20 juli 2026 genomen en verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het vervangen van een bestaande muur als erfafscheiding in Goirle is goedgekeurd. Dit betreft de locaties D 2304 en D 1461. De aanvraag werd op 5 juni 2026 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 1054581.

De vergunning betreft bouwactiviteiten zoals omschreven in het omgevingsplan en technische voorschriften. Het besluit is genomen en verzonden op dezelfde dag, 20 juli 2026.