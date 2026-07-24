Vergunning voor bomenkap in Goirle verleend

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor het kappen van een boom aan de Heiningenstraat 3. Het besluit is op 21 juli 2026 genomen en treedt in werking op 21 augustus 2026.

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Op 21 juli 2026 heeft de gemeente Goirle besloten om een vergunning te geven voor het kappen van een boom aan de Heiningenstraat 3. Deze vergunning, die op 21 augustus 2026 van kracht wordt, maakt het mogelijk om de boom of houtopstand te vellen. Het besluit heeft zaaknummer 1053728.