Vergunning verleend voor raamvervanging in Riel

De gemeente Goirle heeft een omgevingsvergunning verleend voor het vervangen van schuiframen en enkel glas aan de Kerkstraat 1 in Riel. Het besluit is op 22 juli 2026 genomen en treedt in werking op 21 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning is verleend voor een bouwactiviteit aan een gebouw dat als rijksmonument wordt beschouwd. De locatie van de werkzaamheden is Kerkstraat 1 in Riel, en het bijbehorende zaaknummer is 1054386.

Het besluit is op 22 juli verzonden en belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken. Bezwaarprocedures kunnen zowel online als per post worden ingediend. De nieuwe ramen zullen bijdragen aan het behoud en de verbetering van het monumentale pand.