Nieuwe bushalte in Goirle voor betere verbinding

De gemeente Goirle heeft besloten de bushalte aan de Van Haestrechtstraat te verplaatsen ter voorbereiding op de komst van nieuwe, langere bussen van Arriva. Deze aanpassing is nodig voor de veiligheid en toegankelijkheid van reizigers.

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Vanaf december 2026 zal Arriva een nieuwe dienstregeling uitvoeren met een Hoogwaardig Openbaar Vervoer-lijn die frequenter wordt ingezet. Dit betekent dat de bushalte aan de Van Haestrechtstraat aangepast moet worden om de langere bussen te kunnen ontvangen. De huidige bushalte bij nummer 40 verdwijnt, en een nieuwe halte komt ter hoogte van de Irienestraat.

De verandering draagt bij aan een betere openbaarvervoerverbinding en zorgt ervoor dat de bushalte voldoet aan toegankelijkheidseisen, ook voor mindervaliden. De provincie en Arriva hebben ingestemd met de plannen. De aanpassing heeft geen negatieve invloed op de verkeersdoorstroming, en de veiligheid van alle weggebruikers blijft gewaarborgd.