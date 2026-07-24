Uitbreiding woning Spinnerijstraat Goirle goedgekeurd

De gemeente Goirle heeft de vergunning verleend voor de uitbreiding van een woning aan de Spinnerijstraat 4. Het besluit werd op 21 juli 2026 genomen en verzonden.

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De aanvraag voor de uitbreiding van de woning aan de Spinnerijstraat 4 in Goirle is goedgekeurd. De vergunning betreft zowel bouwactiviteiten als het afwijken van regels in het omgevingsplan. Deze aanvraag werd op 26 februari 2026 ontvangen en heeft het zaaknummer 1043803.