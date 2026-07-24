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Woonboerderij in Boekel wordt verduurzaamd
Vandaag om 10:37
Op Neerbroek 18 in Boekel is een aanvraag ingediend voor een vergunning om een woonboerderij te verduurzamen. Deze aanvraag is op 13 juli 2026 geregistreerd.
De aanvraag betreft activiteiten waarvoor een vergunning nodig is. Het is op dit moment nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas zodra de vergunning is verleend.
De verduurzaming van de woonboerderij op Neerbroek 18 draagt bij aan milieuvriendelijke verbeteringen. De aanvraag heeft registratienummer 712717 en is ingediend in de gemeente Boekel.
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