Liempde: Vergunning aangevraagd voor bouwkavels met paardenbak

In Liempde is een vergunning aangevraagd voor het ontwikkelen van drie bouwkavels met een paardenbak op de Brukelsestraat. De aanvraag is ingediend op 22 juli 2026 en betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit.

Gevonden voor jou

Het gaat om een omgevingsvergunning voor de percelen G50, 3402 en 3404 aan de Brukelsestraat in Liempde. Deze vergunning is nodig om de bouwplannen conform de regels te kunnen uitvoeren.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een bezwaar of zienswijze in te dienen. Dit kan pas nadat de vergunning is verleend. Meer informatie over de stukken is beschikbaar via het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.