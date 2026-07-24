Bouwvergunning verleend voor Boxtelseweg 65 in Liempde

Er is een omgevingsvergunning verleend voor het pand aan de Boxtelseweg 65 in Liempde. De vergunning betreft het vervangen van bestaande wanden door nieuwe metselwerk wanden en het vergroten van de slaapkamers aan de voorzijde.

Gevonden voor jou

Op 22 juli 2026 is de omgevingsvergunning voor het adres Boxtelseweg 65 in Liempde officieel verleend. Dit besluit maakt het mogelijk om de constructie van het pand aan te passen, waarbij bestaande wanden worden vervangen door nieuwe metselwerk wanden. Ook worden de slaapkamers aan de voorzijde vergroot.

De aanvraag is behandeld via een reguliere procedure voor technische bouwactiviteiten. Voor het inzien van de vergunningsstukken kan een afspraak worden gemaakt met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving.