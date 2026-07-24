Helmond verlengt beslistermijn omgevingsvergunning met zes weken

De gemeente Helmond heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning voor TP Beheersmaatschappij B.V. met zes weken verlengd. Het bedrijf wil milieubelastende activiteiten starten op de 1e Tussendijk 17b.

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Het college van burgemeester en wethouders in Helmond heeft besloten de termijn voor een omgevingsvergunning te verlengen. Dit betreft een aanvraag van TP Beheersmaatschappij B.V., een recyclingbedrijf voor metaal, dat van plan is om milieubelastende activiteiten te beginnen op de locatie 1e Tussendijk 17b. De aanvraag is ingediend op 5 juni 2026.

De verlenging van de beslistermijn is onderdeel van de procedures rond de omgevingsvergunning. Zodra er een besluit is genomen, kunnen belanghebbenden hun bezwaren kenbaar maken. Voor deze aanvraag is het zaaknummer Z-2026-009730 van belang.