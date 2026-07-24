Nieuwe opslagbunker toegestaan in Geertruidenberg

Bruil Beton & Mix Groep B.V. heeft een vergunning gekregen voor een nieuwe opslagbunker voor grondstoffen in Geertruidenberg. Het besluit is op 22 juli 2026 verzonden.

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De gemeente Geertruidenberg heeft een omgevingsvergunning verleend aan Bruil Beton & Mix Groep B.V. De vergunning betreft het plaatsen van een nieuwe opslagbunker aan de Centraleweg 6. Dit is bedoeld voor de opslag van grondstoffen binnen de minerale producten industrie.

De aanvraag voor de vergunning werd op 10 maart 2026 ingediend en het besluit is op 22 juli 2026 verzonden. Geïnteresseerden kunnen de details van het besluit inzien op de officiële bekendmakingswebsite van de overheid.