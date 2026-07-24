Nieuwe leden bestuur ODZOB, GGD en KempenPlus in Eersel benoemd

In Eersel zijn op 2 juni 2026 nieuwe leden benoemd voor het Algemeen Bestuur van ODZOB, GGD en KempenPlus. Dit besluit volgde op de aanstelling van nieuwe wethouders in de gemeenteraad. De beleidsregel is op 3 juni 2026 in werking getreden.

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Het college van de gemeente Eersel heeft nieuwe leden aangewezen voor het Algemeen Bestuur van ODZOB, GGD en KempenPlus. Mevrouw I. Cune-Noten is benoemd als lid van het Algemeen Bestuur ODZOB, met de heer W.A.C.M. Wouters als plaatsvervangend lid. De heer J.P.M. van Boxtel neemt de rol van bestuurslid bij KempenPlus en lid bij het Algemeen Bestuur GGD op zich. De heer Wouters is tevens plaatsvervangend lid voor de GGD.

Deze benoemingen zijn onderdeel van het aanwijzingsbesluit dat op 3 juni 2026 in werking is getreden. Dit besluit werd genomen door burgemeester en wethouders van Eersel tijdens hun vergadering op diezelfde dag.