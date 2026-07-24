Incidentele festiviteit aangekondigd in Rijsbergen

Op zaterdag 25 juli vindt een incidentele festiviteit plaats aan de Sint Bavostraat 77 in Rijsbergen. De gemeente Zundert heeft hiervoor toestemming gegeven.

Gevonden voor jou

De gemeente Zundert heeft op 22 juli een melding ontvangen voor een eenmalig evenement dat op 25 juli zal plaatsvinden op de locatie aan de Sint Bavostraat 77 in Rijsbergen. Deze melding is geregistreerd onder het nummer 0879ZV202600890 en goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.

Inwoners kunnen geen bezwaar maken of beroep aantekenen tegen deze melding. Voor vragen of om de melding in te zien, kan contact worden opgenomen met de gemeente Zundert via e-mail of telefoon.