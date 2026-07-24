Nieuwe woning gepland op kavel 10 in Steenbergen

De gemeente Steenbergen heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor de bouw van een woning op kavel 10 in het plan Courtine. De aanvraag dateert van 21 juli 2026.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer 0851Z260700000931. Het betreft de bouw van een nieuwe woning op het perceel dat onderdeel is van het plan Courtine in Steenbergen.

De gemeente zal op een later moment een besluit nemen over deze aanvraag. Pas na de publicatie van het besluit kunnen betrokkenen de documenten inzien en eventueel bezwaar maken. Voor nu is dit nog niet mogelijk.