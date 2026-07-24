Vergunningsaanvraag voor gevelwijziging in Nieuw-Vossemeer

De gemeente Steenbergen heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om de voor- en achtergevel van een pand aan de Achterstraat 5a in Nieuw-Vossemeer te wijzigen.

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Op 20 juli 2026 heeft de gemeente Steenbergen een aanvraag gekregen voor een omgevingsvergunning. Deze aanvraag betreft het aanpassen van de voor- en achtergevel van het pand gelegen aan Achterstraat 5a, Nieuw-Vossemeer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 0851Z260700000940.

De gemeente publiceert het besluit over deze aanvraag in een nieuw bericht. Pas daarna is het mogelijk om de stukken in te zien of bezwaar te maken tegen de beslissing.