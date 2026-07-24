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Vergunningsaanvraag voor kap boom aan Kennedylaan in Sterksel

Vandaag om 11:00

De gemeente heeft een aanvraag ontvangen om een boom te kappen aan de Kennedylaan 11 in Sterksel. De aanvraag werd op 22 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 506624 en betreft het vellen van houtopstanden. Dit betekent dat er een boom verwijderd zal worden. Het gaat hier om een officiële ontvangstmelding van de aanvraag, wat inhoudt dat er op dit moment nog niet formeel op gereageerd kan worden.

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