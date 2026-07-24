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Spoedaanvraag om dode beuk te kappen in Heeze
Vandaag om 11:00
De gemeente Heeze heeft een spoedaanvraag ontvangen om een dode beuk te kappen nabij Kapelstraat 22. Deze aanvraag is ingediend op 22 juli 2026 en geregistreerd onder nummer 506681.
De aanvraag betreft het vellen van houtopstanden, specifiek voor een dode beuk. Deze informatie is onlangs bekendgemaakt door de gemeente Heeze. De aanvraagprocedure is nog in behandeling en de plannen liggen niet ter inzage.
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