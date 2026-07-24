Verbouwing woonhuis Sterksel krijgt groen licht

De gemeente Heeze-Leende heeft een omgevingsvergunning verleend voor de verbouwing van een woonhuis aan de ten Brakeweg 3 in Sterksel. Dit besluit is genomen op 22 juli 2026.

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Het gaat om een vergunning voor zowel het bouwen volgens het omgevingsplan als voor de technische bouwactiviteiten. De locatie in Sterksel betreft een woonhuis dat verbouwd zal worden.

De vergunning is onderdeel van zaaknummer 494326 en de documenten zijn in te zien op het gemeentehuis. Er kan binnen zes weken na 23 juli 2026 bezwaar worden gemaakt tegen het besluit.