Omgevingsvergunning verleend voor bakkerij in Sterksel

De gemeente Heeze-Leende heeft op 22 juli 2026 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een bakkerij aan de Kennedylaan 21 in Sterksel.

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De aanvraag voor de vergunning heeft betrekking op het bouwen volgens het omgevingsplan. De verleende vergunning houdt in dat er een bakkerij kan worden gebouwd op het genoemde adres in Sterksel.

De stukken met betrekking tot deze vergunning liggen zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Voor meer informatie kunnen belangstellenden contact opnemen met de gemeente Heeze-Leende.