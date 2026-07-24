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Aanvraag omgevingsvergunning voor muur in Leende ingediend
Vandaag om 11:00
Op 22 juli heeft de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van een muur aan de Dorpstraat 128 in Leende.
Deze aanvraag, met zaaknummer 506520, betreft een bouwtechnische vergunning. Het is een melding van ontvangst, waarop niet officieel gereageerd kan worden. De plannen liggen ook niet ter inzage.
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