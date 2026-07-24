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Vergunning verleend voor inrit Pastoor Spieringslaan in Heeze
Vandaag om 11:00
De gemeente Heeze-Leende heeft op 22 juli 2026 een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een inrit aan de Pastoor Spieringslaan 7 en het verwijderen van een inrit aan de Soerakkerslaan.
Op 22 juli 2026 heeft de gemeente Heeze-Leende een besluit genomen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer 500979. Deze vergunning betreft de aanleg van een nieuwe inrit aan de Pastoor Spieringslaan en het verwijderen van een bestaande inrit aan de Soerakkerslaan in Heeze.
De stukken met betrekking tot dit besluit liggen ter inzage bij het gemeentehuis en belanghebbenden hebben vanaf 23 juli 2026 zes weken de tijd om bezwaar te maken. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente via e-mail of telefoon.
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