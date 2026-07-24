Kappen van vijf bomen in Tilburg aangevraagd

In de Schrijversbuurt van Tilburg is een aanvraag ingediend voor het kappen van vijf bomen aan de Bilderdijkstraat. De gemeente Tilburg heeft de aanvraag op 21 juli 2026 ontvangen. De beslistermijn voor deze aanvraag loopt tot 15 september 2026.

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De omgevingsvergunning is aangevraagd voor het vellen van houtopstand, wat betekent dat de bomen mogelijk gekapt gaan worden. De gemeente Tilburg heeft deze aanvraag geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00009505.

Op de website van de gemeente kunnen geïnteresseerden meer informatie vinden over de specifieke bomen die mogelijk gekapt worden, inclusief een tekening van hun locaties. Hoewel er momenteel geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de aanvraag zelf, kunnen belanghebbenden dat wel doen zodra er een besluit over de vergunning is genomen.