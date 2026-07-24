Alertheid gevraagd bij bouwlocaties Brabantsedag in Heeze-Leende

De gemeente Heeze-Leende vraagt om extra alertheid bij de bouwlocaties van de Brabantsedag. Tijdens eerdere edities vonden inbraken plaats en ook dit jaar zijn al verdachte situaties gemeld. Wagenbouwers en vrijwilligers moeten letten op verdachte personen en voertuigen.

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De gemeente Heeze-Leende heeft de wagenbouwers, vrijwilligers en omwonenden opgeroepen om extra alert te zijn rond de bouwlocaties van de Brabantsedag. In eerdere jaren vonden er inbraken plaats op de bouwplaatsen. Dit jaar zijn er al twee verdachte situaties gemeld.

Er is een risico dat kostbaar gereedschap en bouwmaterialen worden gestolen. Dergelijke incidenten hebben een grote impact op de deelnemende groepen en kunnen de voortgang van de wagenbouw ernstig verstoren.

Waakzaamheid gevraagd

De gemeente benadrukt dat iedereen samen alert moet zijn en een oogje in het zeil moet houden. Let op verdachte personen, voertuigen of andere afwijkende situaties in de omgeving van de bouwlocaties. Bij een spoedeisende situatie wordt aangeraden direct contact op te nemen met de politie.

De gezamenlijke inspanning moet ervoor zorgen dat de wagenbouwers hun werk in een veilige omgeving kunnen uitvoeren. De Brabantsedag kan dan op een veilige en feestelijke wijze plaatsvinden.