Dakkapel gepland aan Jacob van Heemskerckstraat in Roosendaal

Er is een aanvraag ingediend voor een dakkapel op Jacob van Heemskerckstraat 35 in Roosendaal. Deze aanvraag werd op 14 juni gedaan.

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Op de locatie Jacob van Heemskerckstraat 35 in Roosendaal is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel. Het registratienummer van de aanvraag is 2026OPA049192.

De ingediende aanvraag kan op afspraak worden bekeken bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is nog niet mogelijk; dit kan pas nadat er een besluit over de aanvraag is genomen.