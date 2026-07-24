Energieopslag gepland aan Spoorstraat in Roosendaal

In Roosendaal is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een energieopslag aan de Spoorstraat, tegenover de nummers 138 tot en met 142. De aanvraag is ingediend op 3 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft de oprichting van een faciliteit voor energieopslag, gelegen op een kadastraal perceel in Roosendaal en Nispen. Het registratienummer voor deze aanvraag is 2026OPA049598.

Belangstellenden kunnen de aanvraag inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen over de vergunning.