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Uitweg aanvraag ingediend voor Cinnaberdijk in Roosendaal

Vandaag om 11:06

Er is een aanvraag ingediend voor een uitweg op de Cinnaberdijk in Roosendaal. De aanvraag is op 9 juli 2026 geregistreerd.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de uitweg betreft de locatie Cinnaberdijk 20, 4706 GA in Roosendaal. Het registratienummer van deze aanvraag is 2026AUW049738.

Belangstellenden kunnen de aanvraag op afspraak inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen over de aanvraag.

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