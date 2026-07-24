Beslistermijn voor woonwagenverbouwing in Roosendaal verlengd

De beslistermijn voor de omgevingsvergunning van een woonwagenverbouwing op de Sportstraat 97 in Roosendaal is verlengd. Deze aanvraag betreft het aanpassen van de woonwagen volgens de Omgevingswet.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning heeft het registratienummer 2026OPA048674. Het project betreft het verbouwen van een woonwagen op het adres Sportstraat 97 in Roosendaal. De verlenging van de beslistermijn betekent dat er meer tijd nodig is om tot een besluit te komen over deze aanvraag.