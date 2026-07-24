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Vergunningsaanvraag voor loods naast Boterstraat in Wouw

Vandaag om 11:06

Er is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning om een loods te bouwen op een perceel naast Boterstraat nummer 20 in Wouw. De aanvraag is op 9 juli 2026 geregistreerd.

Gevonden voor jou

Het betreft een perceel dat kadastraal bekend is onder WOU, sectie O, nummer 1084. Het registratienummer van deze aanvraag is 2026OPA049617. De aanvraag kan op afspraak worden ingezien bij de publieksbalie van het stadskantoor.

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