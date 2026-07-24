Sportmarkt opent Nationale Sportweek in Veldhoven

De burgemeester van Veldhoven heeft het evenement Sportmarkt, dat op 19 september 2026 plaatsvindt in het Meiveld en CityCentrum, goedgekeurd als de opening van de Nationale Sportweek.

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Het evenement Sportmarkt dient als officiële start van de Nationale Sportweek 2026. Dit vindt plaats op twee locaties in Veldhoven: het Meiveld en het CityCentrum. De acceptatie van de aanvraag voor deze activiteit is inmiddels naar de aanvrager verzonden.