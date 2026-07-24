Bomenkap aan Papenvoort in Nuenen aangevraagd

De gemeente Nuenen heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van vier bomen aan de Papenvoort. De aanvraag is ingediend op 16 juli 2026 en betreft de bomen ter hoogte van huisnummers 22, 26, 27 en 29.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het kappen van de bomen is geregistreerd onder zaaknummer 08203799175. Geïnteresseerden kunnen de stukken vanaf nu digitaal opvragen bij de gemeente Nuenen. Het is momenteel nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dit kan pas als de omgevingsvergunning is verleend.