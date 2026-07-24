Navigatie overslaan
Ontdek

Bomenkap aan Papenvoort in Nuenen aangevraagd

Vandaag om 11:10

De gemeente Nuenen heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van vier bomen aan de Papenvoort. De aanvraag is ingediend op 16 juli 2026 en betreft de bomen ter hoogte van huisnummers 22, 26, 27 en 29.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het kappen van de bomen is geregistreerd onder zaaknummer 08203799175. Geïnteresseerden kunnen de stukken vanaf nu digitaal opvragen bij de gemeente Nuenen. Het is momenteel nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de aanvraag. Dit kan pas als de omgevingsvergunning is verleend.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Nuenen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.