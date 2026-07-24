Vergunning aangevraagd voor kappen van bomen in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van drie bomen aan de Kruisakker. De aanvraag werd op 20 juli 2026 ingediend.

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De bomen staan ter hoogte van de huisnummers 10 en 17 op perceel C 3387 in Nuenen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend bij de burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan pas nadat de vergunning is verleend. Geïnteresseerden kunnen de aanvraagstukken digitaal opvragen via het e-mailadres van de gemeente.