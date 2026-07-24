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Ontdek

Vergunningsaanvraag voor bomenkap in Nuenen ingediend

Vandaag om 11:10

De gemeente Nuenen heeft een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom aan de Houtrijk, tussen huisnummers 8 en 14.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 16 juli 2026 binnengekomen bij de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Het betreft het vellen van één boom op perceel E 5233, gelegen aan de Houtrijk in Nuenen.

Inwoners kunnen de aanvraag vanaf vandaag digitaal inzien. Het is op dit moment nog niet mogelijk om bezwaar te maken; dit kan pas zodra de vergunning is verleend.

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