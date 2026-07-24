Bouwvergunning aangevraagd voor woning op Heideheuvel in Best

De gemeente Best heeft op 21 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het betreft een vrijstaande woning op kavel 9 aan de Heideheuvel in Best.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de bouw van de woning maakt deel uit van het Plan Wensheuvel. Het dossiernummer van de aanvraag is Z2026-00001425. De gemeente heeft tot uiterlijk 15 september de tijd om een beslissing te nemen. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan kan de beslissing met maximaal zes weken worden uitgesteld.