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Bouwvergunning aangevraagd voor woning op Heideheuvel in Best
Vandaag om 11:12
De gemeente Best heeft op 21 juli een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het betreft een vrijstaande woning op kavel 9 aan de Heideheuvel in Best.
De aanvraag voor de bouw van de woning maakt deel uit van het Plan Wensheuvel. Het dossiernummer van de aanvraag is Z2026-00001425. De gemeente heeft tot uiterlijk 15 september de tijd om een beslissing te nemen. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan kan de beslissing met maximaal zes weken worden uitgesteld.
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