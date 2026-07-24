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Uitstel beslissing omgevingsvergunning Boslaan Best
Vandaag om 11:12
De gemeente Best heeft de beslissing over een verbouwing op de Boslaan 10C met zes weken uitgesteld.
Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de woning aan de Boslaan 10C in Best. De gemeente heeft aangegeven dat de beslissing op deze aanvraag met zes weken is uitgesteld.
De aanvraag betreft verschillende bouwactiviteiten, waaronder een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan en een technische bouwactiviteit. Het dossiernummer voor deze aanvraag is Z2026-00001029. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze beslissing.
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