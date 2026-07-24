Lankelaar-Schutsstraat en Vogelenzang weer open voor verkeer
De Lankelaar-Schutsstraat en Vogelenzang in Lieshout zijn vanaf donderdag 24 juli weer toegankelijk voor verkeer. De wegen waren enige tijd afgesloten vanwege onderhoudswerkzaamheden.
Na een periode van onderhoudswerkzaamheden zijn de Lankelaar-Schutsstraat en Vogelenzang in Lieshout weer geopend. De werkzaamheden zijn bijna afgerond, waardoor de wegen vanaf vrijdag 24 juli weer beschikbaar zijn voor alle weggebruikers.
De voltooiing van de werkzaamheden betekent een verbetering van de bereikbaarheid in de omgeving. Zowel inwoners als bezoekers en bedrijven kunnen weer zonder hinder gebruikmaken van de vernieuwde wegen.
De gemeente heeft omwonenden, ondernemers en andere weggebruikers bedankt voor hun geduld en begrip gedurende de uitvoering van de werkzaamheden. De verbeteringen aan de wegen dragen bij aan een betere infrastructuur in het gebied.
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