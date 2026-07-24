Puinbreken op locatie Haveltweg in Handel komende maanden

Brouwers Mobiel Puinbreken B.V. heeft een melding gedaan om bouw- en sloopafval te verwerken op Haveltweg 63 in Handel. Dit gebeurt binnen een periode van 3 augustus tot en met 16 oktober.

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Het bedrijf Brouwers Mobiel Puinbreken B.V. heeft aan de gemeente Gemert-Bakel laten weten dat ze bouw- en sloopafval gaan verwerken aan de Haveltweg 63 in Handel. Dit zal gebeuren met een machine die het puin ter plekke fijnmaakt, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Het werk zal drie werkdagen duren binnen de aangegeven periode.

De melding is gedaan volgens het Besluit bouwwerken leefomgeving. Dit is enkel een kennisgeving en er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding.