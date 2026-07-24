Vergunning verleend voor hekwerk en groenstrook in Vught

De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een hekwerk en het gebruik van een groenstrook aan de Aert Heymlaan 27. Deze vergunning is op 16 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Op het adres Aert Heymlaan 27 in Vught mag een nieuw hekwerk worden geplaatst en een groenstrook worden gebruikt. De aanvraag hiervoor is goedgekeurd door de burgemeester en wethouders van Vught.

De vergunning is op 16 juli 2026 verzonden. Bewoners en betrokkenen die het niet eens zijn met dit besluit hebben zes weken vanaf deze datum om bezwaar te maken. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Vught.