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Aanvraag nieuwbouw twee-onder-één-kapwoning in Cromvoirt

Vandaag om 11:15

In Cromvoirt is een aanvraag gedaan voor de bouw van een nieuwe twee-onder-één-kapwoning aan de Van Rijswijkstraat. De gemeente Vught heeft de aanvraag op 14 juli ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft de bouw van een nieuwe twee-onder-één-kapwoning op perceel VUG-I-2196. Het perceel bevindt zich aan de Van Rijswijkstraat in Cromvoirt, onderdeel van de gemeente Vught.

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