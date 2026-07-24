Boom in Vught gekapt voor omlegging rioolwaterleiding

In Vught is een vergunning verleend voor het kappen van een zomereik aan de Kanaalweg. De kap is nodig voor de omlegging van een rioolwatertransportleiding.

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De gemeente Vught heeft toestemming gegeven om een zomereik te kappen aan de Kanaalweg, op perceel sectie A nummer 1441. De boom wordt verwijderd om ruimte te maken voor het omleggen van de rioolwatertransportleiding tussen Vught en Helftheuvelweg. De vergunning voor deze werkzaamheden is op 16 juli 2026 verzonden.

Er geldt een herplantplicht voor deze kap, wat betekent dat er een nieuwe boom moet worden geplant ter vervanging van de zomereik. Inwoners van Vught die het niet eens zijn met deze beslissing, hebben de mogelijkheid om binnen zes weken na de verzenddatum een schriftelijk bezwaar in te dienen bij de gemeente.