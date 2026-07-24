Vergunning voor container op Baarzenstraat in Vught verleend

De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een container op de Baarzenstraat 77. De container mag daar staan van 21 tot en met 29 juli 2026.

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De ontheffing voor het gebruik van de openbare weg is door burgemeester en wethouders op 22 juli 2026 verstuurd. Hiermee is het toegestaan om een container te plaatsen op het adres Baarzenstraat 77 in Vught.