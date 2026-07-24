Minderjarige probeert man te beroven en wordt opgepakt in Waalwijk

Een minderjarige is donderdagavond aangehouden op de Markt in Waalwijk. Een groep jongeren probeerde met geweld het horloge van een 20-jarige man te stelen, meldt de politie.

De groep bestond uit vijf minderjarigen die de man probeerde te beroven. Op het moment dat de politie op de melding afging, was de groep nog op de Markt.

De jongeren zijn staande gehouden, een van de vijf is opgepakt voor een poging tot beroving. De politie onderzoekt wat de rol is geweest van de andere minderjarigen.

Hoe oud de jongeren zijn en of het om jongens of meisjes gaat, wordt door de politie niet gemeld.