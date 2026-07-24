Brabantse brandweermannen in Spanje: 'Blussen is hier bijna niet te doen'

Natuurbranden houden delen van Spanje in hun greep. Tussen de Spaanse hulpdiensten staan ook vier Brabantse brandweermannen paraat in de regio Catalonië. Ze schieten te hulp en doen ervaring op met het bestrijden van grote branden. "We zitten eigenlijk te wachten op de volgende grote natuurbrand", vertelt Tommy Munsters uit Deurne.

De Brabanders maken deel uit van een groep van 22 Nederlandse brandweermensen die momenteel in de regio Catalonië actief zijn. Onder hen zijn Tommy Munsters uit Deurne, Sander van Gils uit Liempde, Timo van 't Westende uit Son en Breugel en Jeroen de Winter uit Ossendrecht.

Europese ondersteuningsmissie

De Brabantse brandweermannen zijn niet vanwege de huidige natuurbranden naar Spanje afgereisd, maar hun aanwezigheid komt wel goed van pas. In verschillende delen van het land woeden grote branden en daarbij kunnen de Brabanders een bijdrage leveren. "Dit is een Europese ondersteuningsmissie", vertelt Timo van 't Westende. "We helpen de Catalaanse brandweer, maar tegelijkertijd doen we hier ook veel kennis op die we mee terug kunnen nemen naar Nederland."

Dat de missie juist nu plaatsvindt, is geen toeval. Op basis van gegevens uit voorgaande jaren weet de Catalaanse brandweer dat juli en augustus de maanden zijn waarin de meeste natuurbranden ontstaan. "Ze analyseren alle branden van de afgelopen jaren. En daaruit blijkt dat het in deze maanden hier flink tekeer kan gaan", legt Timo uit.

De brandweermannen verblijven momenteel op een kazerne in Catalonië en staan stand-by voor een eventuele inzet. "We zitten eigenlijk te wachten op de volgende grote natuurbrand", vult Tommy Munsters aan.

Het vuur beheersen in plaats van blussen

Volgens de brandweerlieden zijn de omstandigheden moeilijk te vergelijken met die in Nederland. "Het is hier een stuk extremer dan wat wij in Nederland kennen", zegt Tommy. "Dat heeft ook wel mee te maken dat hier natuurlijk bergen zijn en dat het daarom zich eigenlijk gemakkelijker verspreidt."