Brabantse brandweermannen in Spanje: 'Blussen is hier bijna niet te doen'
Natuurbranden houden delen van Spanje in hun greep. Tussen de Spaanse hulpdiensten staan ook vier Brabantse brandweermannen paraat in de regio Catalonië. Ze schieten te hulp en doen ervaring op met het bestrijden van grote branden. "We zitten eigenlijk te wachten op de volgende grote natuurbrand", vertelt Tommy Munsters uit Deurne.
De Brabanders maken deel uit van een groep van 22 Nederlandse brandweermensen die momenteel in de regio Catalonië actief zijn. Onder hen zijn Tommy Munsters uit Deurne, Sander van Gils uit Liempde, Timo van 't Westende uit Son en Breugel en Jeroen de Winter uit Ossendrecht.
Europese ondersteuningsmissie
De Brabantse brandweermannen zijn niet vanwege de huidige natuurbranden naar Spanje afgereisd, maar hun aanwezigheid komt wel goed van pas. In verschillende delen van het land woeden grote branden en daarbij kunnen de Brabanders een bijdrage leveren. "Dit is een Europese ondersteuningsmissie", vertelt Timo van 't Westende. "We helpen de Catalaanse brandweer, maar tegelijkertijd doen we hier ook veel kennis op die we mee terug kunnen nemen naar Nederland."
Dat de missie juist nu plaatsvindt, is geen toeval. Op basis van gegevens uit voorgaande jaren weet de Catalaanse brandweer dat juli en augustus de maanden zijn waarin de meeste natuurbranden ontstaan. "Ze analyseren alle branden van de afgelopen jaren. En daaruit blijkt dat het in deze maanden hier flink tekeer kan gaan", legt Timo uit.
De brandweermannen verblijven momenteel op een kazerne in Catalonië en staan stand-by voor een eventuele inzet. "We zitten eigenlijk te wachten op de volgende grote natuurbrand", vult Tommy Munsters aan.
Het vuur beheersen in plaats van blussen
Volgens de brandweerlieden zijn de omstandigheden moeilijk te vergelijken met die in Nederland. "Het is hier een stuk extremer dan wat wij in Nederland kennen", zegt Tommy. "Dat heeft ook wel mee te maken dat hier natuurlijk bergen zijn en dat het daarom zich eigenlijk gemakkelijker verspreidt."
Ook de aanpak is anders. Waar in Nederland vaak met water wordt geblust, werken brandweerlieden in Spanje veel met harken en scheppen om zogeheten brandgangen aan te leggen. "We halen dan eigenlijk alle vegetatie weg. Dus we zorgen dat alle brandstof ophoudt. En we graven dus eigenlijk een lijn tot aan de minerale grond", legt Tommy uit.
Volgens Timo draait natuurbrandbestrijding in Spanje vooral om het beheersen van vuur. "Je werkt hier veel meer vanuit het idee: we beheren het vuur in plaats van dat we het blussen. Want blussen is hier bijna niet te doen."
Lessen voor Brabant
De missie levert ook nieuwe inzichten op voor de Brabantse brandweermannen. "We kunnen zeker leren van de manier van werken", zegt Tommy. "Het is niet één op één over te nemen, want Nederland is lang niet zo heuvelachtig en bergachtig als hier. Maar we kunnen zeker leren van minder watergebruik."
Jeroen de Winter uit Ossendrecht neemt vooral een les over veiligheid mee naar huis. "Veiligheid staat altijd voorop. Dus als je het niet kunt blussen of het wordt te warm, stap een stuk terug. En je hoeft niet altijd met water te blussen."
De samenwerking met de Spaanse collega's verloopt goed. "Zij zien het ook echt als meerwaarde dat we hier zijn", vertelt Tommy. "We krijgen high fives en een boks van de overige Spaanse collega's. Dus het werk dat we hier doen, wordt zeker gewaardeerd."
Op 31 juli keren de vier Brabanders terug naar huis. Daarna neemt een nieuwe Nederlandse ploeg het werk in Catalonië over.